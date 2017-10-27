FETÖ elebaşı Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ABD İADE ETMİYOR

Türkiye'nin ABD'den onca talebine FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya'daki evinde teröristleri ile birlikte yaşamaya devam ediyor.

ÖRGÜT ELEMANLARINA MASAJ YAPTIRDI

Dikkat çeken fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya'daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırırken ve elemanlarını dizinin dibine toplamış ihanet talimatları verirken görülüyor.