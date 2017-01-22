FETÖ elebaşına bağlı üst düzey "imam"ların iadesi için düğmeye basıldı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e bağlı üst düzey ‘imam’ların iadesi için düğmeye basıldı. 4 kıtaya firar eden 24 terörist, kaçtıkları ülkelerden istenecek.
FETÖ çatı davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, teröristbaşı Fetullah Gülen'e bağlı üst düzey örgüt imamlarının iadesi için düğmeye bastı. ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Malta, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da bulundukları tespit edilen 24 terörist hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.
İşte, örgütte çeşitli görevlen üstlenen FETÖ'cüler ve kaçtıkları 15 ülke...
Ahmet Can - Yargı imamı (ABD), Bekir Baz - Ege bölge imamı (ABD), Cevdet Türkyolu - F.Gülen'in sekreteri (ABD), İsmail Büyükçelebi - İstişare üyesi (ABD), Sait Aksoy - Asker-polis okulları sorumlusu (ABD), Suat Yiğit - Albay-yarbay imamı (ABD), Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer) - Emniyet imamı (Tayland), Ali Çelik - Bank Asya Yön.Kur.Bşk. (İngiltere), Faruk İlk - Dergiler sorumlusu (Almanya), Halit Esendir - İstişare üyesi (Almanya), Şerif Ali Tekalan - Fatih Ünv. Rektörü (Almanya), Harun Tokak - İstişare üyesi (İsrail), İsmail Cingöz - Kimse Yok Mu Derneği Bşk. (Belçika), Süleyman Tiftik - Batı Avrupa imamı (Belçika), Mehmet Hanefi Sözen - KPSS hırsızlığı organizatörü (Kamboçya), Sadettin Başer - Sibirya imamı (Türkmenistan), Muammer Türkyılmaz - Asya kıta imamı (Türkmenistan), Necdet İçel - Afrika kıta imamı (Mozambik), Osman Karakuş - Yargı imam yardımcısı (Kırgızistan), Reşit Haylamaz - Molla (Mısır), Mustafa Özcan - Balkanlar imamı (Kazakistan), Selman Kuzu - Molla (Madagaskar), Bahattin Karataş - İrşat imamı (Malta), Süleyman Uysal - Alevilerden sorumlu imam (Norveç). (Yeni Şafak)
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