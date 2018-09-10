Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ elebaşının adım adım takip ettirip hazırlattığı rapora ulaşıldı

FETÖ elebaşının, örgüt üyelerini koğuşlarda adım adım takip ettirip hazırlattığı rapora ulaşıldı. Tutukluların çocukları bile takip ediliyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in cezaevindeki örgüt üyelerinin önde gelen isimlerini koğuşlarda adım adım takip ettirip rapor hazırlattığı ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın hazırladığı ‘FETÖ Emniyet Mahrem Yapı’ dosyasına, cezaevinden ‘yurt’ diye bahseden örgüt yöneticilerinin, cezaevindeki eski polis müdürlerinin durumu hakkında tek tek rapor hazırladıkları ortaya çıktı. 
 
KOĞUŞTA İTAATE DEVAM!
 
FETÖ’cülerin, cezaevindeki polis müdürlerinin çocuklarını takip ettikleri raporlarına da yansıdı. İtaat durumunu gösteren bilgiler verildiği ortaya çıkan raporda, "Hiçbir abimizden serzeniş ve şikayet olmamıştır'" bilgisi verildiği öğrenildi. Raporda, "İstanbul'da yurtta kalan Ramazan Akyürek (Eski İstihbarat Daire Başkanı) abinin hiçbir serzenişi olmadı. Israrlarımıza rağmen hiç maddi destek almadı üstelik hizmetlerini abla aracılığıyla gönderiyor" ifadeleri yer aldı.
 
NAZLI ILICAK SAVUNUYOR
 
Raporun Ali Fuat Yılmazer ile ilgili bölümünde ise, ''İstanbul'da yurtta olan Ali Fuat Yılmazer (İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü), Halim isminde bir arkadaşımız ile beraber kalıyor. Genel olarak durumu iyi ama aile özlemi çekiyor. Medyada haklılığımızı Nazlı Hanım'dan (Nazlı Ilıcak) başka izah eden yok diyor'' denildiği görüldü. (Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlib kent merkezi

İdlib kent merkezi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA