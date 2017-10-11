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Adana'da bir pasaja düzenlenen operasyonda esrar, uyuşturucu ve terörist Gülen'e ait yayınlar ele geçirildi

Adana'da, bir pasaja düzenlenen operasyonda esrar, uyuşturucu hap ile Fetullahçı Terör Örgütü elebaşına ait yayınlar ele geçirildi.

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İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 479 gram esrar, 41 fişek tabir edilen satışa hazır esrar, 74 uyuşturucu hap ile terör örgütü FETÖ/PDY'ye ait çok sayıda kitap ve dergiler ele geçirdi.
 
Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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