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FETÖ firarisi çift Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanıp Kars'a getirildi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan çift, Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanıp Kars'a getirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan çift, Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanıp Kars'a getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin okul ve yurtlarında görev yapan A.B. ile eşi S.B hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Çiftin yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda çiftin bazı kişilerle bağlantı kurup yurt dışına kaçmayı planladığı belirlendi.

Ekiplerce takibe alınan ve örgüt ile iltisak ve irtibatları olduğu anlaşılan A.B. ve S.B, Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Kars'a getirildi.

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