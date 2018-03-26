FETÖ firarisi iş adamı, polis memuruna çarpıp sürükleyerek kaçtı
Polisten kaçmaya çalışan FETÖ firarisi iş adamı kendisini yakalamaya polis memuruna çarpıp sürükledikten sonra başka bir araca sıkıştırarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan firari iş adamı önceki gün Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
- AA
Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan, yakalanmamak için polise çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilen firari iş adamı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sahte kimlikle yakalandı.
Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında gözaltı kararı verilen iş adamı İsmail Ç, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Meriç Nehri civarında Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Üzerinde "Arif Ali N" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulunan İsmail Ç, Kayseri'ye getirildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.
İsmail Ç'nin aynı suçtan aranan kardeşi Osman Ç'nin yurt dışına kaçtığı, Bosna Hersek'te bulunduğu öğrenildi.
İsmail Ç, 2 Mart'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önünde kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polislerden birine otomobiliyle çarparak kaçmış, polisin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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