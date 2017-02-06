FETÖ firarisi Tekalan’ı hemşehrilikten çıkardılar

Sandıklı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Çöl başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda aslen Sandıklılı olan ve FETÖ firarisi olan Şerif Ali Tekalan, hemşehrilikten çıkarıldı. Alınan kararda ise şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olan güzel memleketimizin, Sandıklımızın maalesef ekmeğini yiyip, kimliğini taşıyan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) en önemli üst düzey yöneticisi olan Şerif Ali Tekalan isimli şahıs yaptığı hainliği ile devletimiz ve milletimizin bekasına kastederek Sandıklımızı ve tüm Sandıklı halkını mahcup duruma düşürmüştür. Bu alçak daha önce bilindiği gibi Fatih Üniversitesi’nde Rektörlük yapmış, şimdi ise Amerika Texas Nort American Üniversitesinde Rektör olarak görev yapmaktadır. Yeni FETÖ terör örgütü başkanlığı adayları arasında ilk 5 kişiden birisi olarak gösterilen TEKALAN’ın, kendi köyü olan Ürküt’ten yakın zamanda Kayseri’deki hain saldırıda Gazilik unvanı alan, Kayahan Uluhan’dan vatan ve millet sevgisi öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Amerikaya sığınmış vatan haini olan Şerif Ali Tekalan isimli şahsı hemşehri olarak tanımamız mümkün değildir. Sandıklı Belediye Meclisi olarak vatan haini şahsı oy birliğiyle hemşehrilikten reddediyoruz.”