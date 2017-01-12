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FETÖ firarisi yol kontrolünde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şahıs, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalandı.

  • İHA
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İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nin FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verdiği T.S. isimli şahıs, Şereflikoçhisar Jandarma İlçe Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahsın İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. 
 

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