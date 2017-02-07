İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması ile aynı zamanda İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davasının devamı niteliğindeki soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında eski Hazine Müsteşarlığı Hazine Müfettişler Kurulu Başkanı İ.T ve hukuk müşaviri T.Y'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin başka dosyadan tutuklu bulunduğu, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması ile aynı zamanda İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davasının devamı niteliğindeki soruşturma kapsamında İzmir, Ankara ve Adana'da 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden aralarında eski Hazine Müsteşarlığı Hazine Müfettişler Kurulu Başkanı İ.T ve hukuk müşaviri T.Y'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "askeri casusluk" davasında yargılandıktan sonra beraat eden B.Ö'nün Sapanca ilçesindeki çiftlik evinde ele geçirildiği öne sürülen "Pandora" adı verilen dijital materyaller içerisinde bulunan bilgi ve belgeleri, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen "eskort kadınlar" aracılığıyla sızdırdığı iddia edildi.