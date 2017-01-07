Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimi kapsamında tutuklu 4 eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutanı hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yüksel tarafından, meslekten ihraç edilen eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Zonguldak Garnizon Komutanlığında görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk hakkında hazırlanan 16 sayfalık iddianame tamamlandı.

Başsavcılığın onayının ardından Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Fetullah Gülen'in 1970'li yıllara kadar Yeni Asya grubu içerisinde yer aldığı ve daha sonra İzmir Kestanepazarı Kur'an kursunda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşlarıyla dini motifleri de kullanmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil hareket etmeye başladığı anlatılarak, örgütün temel amacının Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek ve aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir siyasi ve ekonomik güç haline gelmek amacıyla örgütsel bir yapılanma içerisinde olduğu belirtildi.

FETÖ/PDY'nin siyasi amaç unsuruyla diğer örgüt türlerinden ayrılan terör örgütleriyle zaman zaman kavramın dışına taşacak kadar çeşitli biçimde sınıflandırılabileceği ifade edildi.

"Para" büyük önem arz ediyor

İddianamede, FETÖ/PDY'ye üyelik için dindar olmak veya inançlı olmak şartı aranmadığı gibi Müslüman olmanın gerekli olmadığı vurgulanarak, "Bu örgütün içerisinde her türlü suça bulaşmış, alkol müptelası, kumarbaz, hırsız, tefeci, rüşvetçi kişiler de vardır ancak örgüt anlayışında, dini vecibelerin yerine getirilmesi veya Kur'anın yasakladığı eylemlerden kaçınmaktan ziyade, 'para' öncelik arz ettiğinden, himmetini veren kişinin işlediği suçun veya günahın bir önemi bulunmamaktadır. Meşru olmayan yollardan elde edilen kazançtan örgüte istenen pay verilmiş ise işlenen günahın ya da suçun üzeri örgüt tarafından organize şekilde örtülmektedir." denildi.

Örgütün özellikle siyaset, mülkiye, adliye, askeriye, emniyet ve bürokrasideki örgütlenmesi ile yasa dışı faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince hazırlanan çeşitli raporlarla devlet arşivlerine girdiği anlatılan iddianamede, "Örgüt, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda vakıf, dernek, özel okul, şirket, dershane, öğrenci yurdu, basın yayın kuruluşu, finans kurumu, sigorta şirketi ve radyo istasyonunu denetim altında bulundurarak; amacına uygun bir teşkilatlanmayı neredeyse başarmıştır." ifadesi yer aldı.