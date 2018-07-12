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FETÖ hakimine önce tahliye kararı sonra tutukluluk

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan ve bugün yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen 'Balyoz darbe planı davası' hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Diken hakkında bugün görülen duruşmada verilen "adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye" kararına itiraz edildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve hakimlik mesleğinden ihraç edilmiş olan Ömer Diken hakkında, anılan mahkemenin 12 Temmuz'da yapılan duruşmasında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün söz konusu karara itiraz edilmiştir. İtirazı değerlendiren İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Sanık Ömer Diken'in tutukluluk kararının infazına devam olunmaktadır."
 
Davanın geçmişi
 
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Balyoz davası"na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, 17 Temmuz 2016'da Uşak'ta yakalanmıştı.
 
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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