FETÖ 'himmet' adı altında köylüden arpa, buğday toplamış

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyesi olmakla suçlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amca çocukları Dursun Yaşar ve Lütfü İhsan Gülen ile yeğenleri Büşra ve Hüseyin Gülen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tutuklu 4 sanıkla ilgili savcılıkça hazırlanan benzer içerikli 4 iddianame, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ/PDY'nin tanımı, kuruluşu, amacı, yapılanması ve faaliyetine yönelik detayların paylaşıldığı iddianamelerin tamamında, gizli tanık "Ahmet"in ifadesine yer verildi.

Gizli tanık, ifadesinde, Dursun Yaşar ve Lütfü İhsan Gülen'in yıllardır örgütün toplantılarına katıldığını, sunum yapmak için mahalle halkını Pasinler ilçesindeki Ramiz Efendi Yurdu ve mahalledeki misafirhaneye götürdüklerini belirtti.

Sanıkların örgüte yardım amaçlı mahalle halkından himmet adı altında arpa, buğday, ayçiçeği ve patates topladıklarını kaydeden gizli tanık, kendisinin de birkaç kez köye misafirliğe gittiğinde bu konuşma ve alışverişe şahit olduğu anlattı.

Gizli tanık, Dursun Yaşar ve Lütfü İhsan Gülen'in 17/25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a herkesin ortasında hakaret ettiğine birçok kere şahit olduğunu anlattı. Sanıkların son dönemlerde maddi durumlarında olağanüstü bir artış olduğunu ve mal varlıklarını tedbir amaçlı çocuklarının üzerine yaptıklarına dikkati çeken gizli tanık, 17/25 Aralık sürecinden sonra Fetullah Gülen'in talimatıyla başka bankalardan para çekip, kendi ailesinin altınlarını bozdurup batmaması için Bank Asyadaki hesaplarına yatırdıklarını çok iyi bildiği vurguladı.

İddianamelerde, gizli tanığın şu ifadelerine yer verildi:

"Bu şahıslar köydeki muhtarlık seçimlerinde, çok büyük huzursuzluk oluşturdu. Adeta insanları örgütten olan ve olmayan şeklinde fişlediler. Muhtarlık seçiminden önce Lütfü İhsan Gülen köy halkına 'Muhtarlık seçimlerinde sizin desteklediğiniz adaya biz oy vereceğiz. Siz de genel seçimlerde HDP'ye veya başka bir partiye oy verin AK Parti'ye oy vermeyin.' şeklinde sözler söylediğine şahit oldum. Bu şahısların FETÖ/PDY içerisinde aktif rol oynadıklarını biliyorum. 15 Temmuz'dan sonra yaptıklarından pişmanlık duyup geri adım atmadıklarını biliyorum. Bu şahısların son 1-2 yıldır Fetullah Gülen'in mehdi olduğu ve her yerden, her olaydan haberi olduğu yönünde söylemlerde bulunduklarını duydum."

Sanıkların dosyaları ayrıldı

İddianamelerde, gizli tanık Ahmet'in beyanları üzerine Dursun Yaşar, Lütfü İhsan, Hüseyin ve Büşra Gülen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyeliği suçundan soruşturma başlatıldığı ancak zanlı sayısının çokluğu nedeniyle haklarında ayrı ayrı iddianameler düzenlendiği bildirildi.

Sanıklardan Dursun Yaşar ve Lütfi İhsan Gülen'in, 17/25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullah Gülen ve örgütü savunup propaganda yaptıkları vurgulanan iddianamelerde, Büşra ve Hüseyin Gülen'in de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi.

İddianamelerde, sanıklar Dursun Yaşar, Lütfü İhsan, Büşra ve Hüseyin Gülen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.