FETÖ, himmet paralarını 17-25 Aralık sürecinde artırmış

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında gizli tanığın ifadelerinde önemli bilgilere ulaşıldı. 2012 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar Tokat’ta emniyet memurları birim abisi olarak görev yapan itirafçı, örgütle ilk tanışması ve kendisine verilen görevleri anlattı. Yapı içerisinde ilgilenilen öğrencilerle ilgili bilgiler toplandığını, kişilere 1’den 5’e kadar numara verildiğini söyleyen gizli tanığın ifadesine göre; 4 ve 5 numara ‘şakirt’, 3 numara ‘namazını aksatsa da kılar’, 2 numara ‘sempati duysa da ibadet yok’, 1 numara ‘cemaat ile hiçbir ilgisi olmayan’ anlamına geliyor.

Türkiye’nin 5 bölgeye ayrıldığını, bu bölgelerin bir atama sorumlusu olduğunu, bu kişilerin kendi aralarında görüşerek atanacak olan kişinin atanacağı yeri belirlediğini anlatan gizli tanık, 4 yıl boyunca Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu(PMYO) ‘okul ağabeyliği’ görevi yaptığını söyledi. Okul ağabeylerinin, PMYO’da okuyan öğrencilerin rehberliğinden sorumlu olduğunu ifade eden tanık, rehberlik yapanların ise; çocuğun-talebenin ibadet, hizmete bağlılık, itaat, risale ve Fetullah Gülen’in eserlerine vakıf olmasını arttırıcı faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Tanığın verdiği bilgilere göre; okul abisinin altında 2 tane devre abisi, devre ağabeylerinin altında ise sınıf ağabeyleri, okul abisinin üzerinde ise ‘bölge okul ağabeyi’ bulunduğu öğrenildi.

2012 yılı Ağustos ayında Tokat’ta emniyet memurları birim ağabeyi olarak atandığını söyleyen tanık, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’nde 2013 yılında şube şeklinde görüşmeler ve sohbetler yaptıklarını belirtirken bu şubelerde sohbet veren ve sohbetlere katılan kişilere dair bilgiler de verdi. Birim ağabeyi olduğu dönem polis memurlarından maddi durumuna göre 20 TL ile 300 TL arasında ‘himmet’ toplandığını, bu miktarın 17-25 Aralık süreci sonrası 25-30 bin TL’ye çıktığını, kişi başı 100-150 dolardan yılda ortalama 80-100 arası kurban topladıklarını da anlattı.

Komiser yardımcılığı sınavları hakkında ise tanık, ‘Tarık’ kod adlı şahsın 2013 yılı komiser yardımcılığı sınav sorularını Tokat’ta bu sınava gireceklere verilmek üzere kendisine flaş bellek ortamında Samsun’dan getirdiğini söyledi. Tanık ayrıca 2010 KPSS sınav sorularının kendisine sınavdan 1 gün önce verildiğini itiraf etti.