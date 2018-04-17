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FETÖ içerisinde 'serrehber' olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli bisikletiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, bisikletiyle kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Fuat A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bisikletiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi takibe alan ekipler, KHK ile kapatılan örgüte ait bir özel eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen Mehmet Fuat A'yı üzerinde bulunan flaş belleği imha etmek isterken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, örgüt içerisinde "serrehber" görevinde bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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