FETÖ, ihanet ortaklığına hediye ve para yağdırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki toplantı üssü Pinhani Restoran'ın sahibi Hızır Güngör Maltepe'nin eski CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Zengin ve yakınlarına pahalı hediyeler yolladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANINA 108 BİN LİRA

1 Kasım 2015'teki genel seçim sonrasındaki TV'deki bir konuşmasında "Darbe seçeneği konuşuluyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den tutuklu danışmanı Murat Aksoy'a örgüt finansörleri tarafından ödemeler yapıldığı ortaya çıktı. Feza Gazetecilik, Akın İpek'in sahibi Koza İpek ile Said Sefa'nın, Murat Aksoy'a 108 bin 216 lira ödediği bildirildi. Zaman gazetesini çıkaran Feza Gazetecilik A.Ş.'den 7 Mart 2014-8 Aralık 2015 arasında Aksoy'un hesabına 64 bin 216 lira yatırıldı. Aksoy, 31 Aralık 2014-27 Ekim 2015 arasında Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret A.Ş.'den 36 bin lira havale aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın genel yayın yönetmeni olduğu "haberdar" internet sitesinden 25 Ocak 2016-26 Mart 2016 arasında Aksoy'un hesabına 8 bin lira yatırıldı. FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Aksoy, FETÖ'nün firarisi Emre Uslu'ya da 800 lira havale gönderdi.

CHP'Lİ BAŞKANA PIRLANTALI SAAT

İstanbul Maltepe'de FETÖ'nün gizli toplantılarına ev sahipliği yapan Pinhan Restoran'da yakılmak üzereyken ele geçen belgeler arasında, örgütün eski belediye başkanı Mustafa Zengin'e, yakınlarına ve belediye yöneticilerine aldığı pahalı hediyelerin listesi çıktı. İstanbul imamı Mustafa Özcan, Ali Çelik, Ahmet Çelik, Hızır Güngör gibi isimlerin de yer aldığı 56 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. FETÖ'nün 2009- 2014 arasında görev yapan CHP'li Maltepe Eski Belediye Başkanı Mustafa Zengin, yakınları ve belediye yöneticilerine alınan pahalı hediyelerin listelendiği evrakların incelenmesiyle ilgili polisin hazırladığı rapor savcılığa gönderildi.

71 BİN 198 TL'LİK YEMEK FATURASI YOLLAMIŞ





Raporda, FETÖ'nün finansörü ve Pinhan'ın sahiplerinden şüpheli Hızır Güngör'ün başkana ve çevresine aldığı pahalı hediyeler ile ödenen yüklü yemek faturalarına yer verildi. Raporda ayrıca birçok hediyenin 2010'da Singapur'dan getirtildiği ve kasa defterine işlenme tutarının 15 bin 800 TL olduğu belirtildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül adına sadece 3 makbuz karşılığında 71 bin 198 TL yemek faturası olduğu ifade edilirken, Şengül'ün yeme içme bedellerinin yanına bizzat Hızır Güngör tarafından 'ödenmez' (yani ödenmeyecek) notunun yazıldığı aktarıldı.

HEDİYE LİSTESİ

İşte FETÖ finansörü Hızır Güngör'ün 2009-2014 arasında Maltepe Belediye Başkanı olan Mustafa Zengin ve çevresine aldığı hediyeler:

Başkan Zengin'e: Cep telefonu, pırlantalı saat, gömlek, kol düğmesi, parfümler, tablet bilgisayar.

Başkanın yakınlarına: Çantalar, parfümler, pahalı kalemler, telefon, fotoğraf makinesi.

Başkan Yardımcısı Mehmet Bingöl'e: Ünlü markaların kravatları.

Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül'e: Pırlanta saat, dolma kalem, parfümler, tablet bilgisayarlar, mont.

Bilgi İşlem Müdürü Dilek Çelik'e: Ünlü markaların çanta ve cüzdanları.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü memuru Fatma Ulukan'a: Pahalı markalardan çanta, cüzdan ve saat.

BANK ASYA İÇİN MEDYA TETİKÇİLERİ SEFERBER OLMUŞ

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede ilginç bilgiler de yer alıyor. İddianamede; FETÖ'cü gazetecilerin Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için seferber olduklarına dikkat çekiliyor. Zaman'da çalışan ve maaşları 2-3 bin lira olan muhabirler, Bank Asya için kaynağı belli olmayan yüklü miktarda paralarla bankaya koşmuş. İşte yatırılan paralar;

Zaman Gazetesi Muhabiri Habip Güler: 103 bin 528 TL

Zaman Gazetesi Ekonomi Muhabiri İbrahim Balta: 35 bin 739 TL

Habertürk'ün eski Haber Müdürü Cuma Ulus: 57 bin 400 TL

Habertürk'ün eski Yargı Muhabiri Bülent Ceylan: 34 bin 586 TL Cihan Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Aydın: 21 bin 41 TL (Sabah)