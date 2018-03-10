FETÖ il sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sözde Bayburt İl sorumlusu, Kırıkkale’de açığa çıkarılan gaybubet evinde gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Örgüt tarafından ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan H.E.’nin örgütün sözde Bayburt il sorumlusu, eşi E.E.’nin ise kadın sorumlusu olduğu öğrenildi. Operasyon sırasında şahısların üzerinde sahte kimlik olduğu öğrenildi.
Gözaltındaki H.E. ve E.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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