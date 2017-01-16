FETÖ ilaç yolsuzluğuyla da gelir sağlamış

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlayan iş adamları ve şirketlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin özel hastane ve ilaçlarda yapılan yolsuzluklarla örgüte para aktardığına yönelik itirafçı ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ruşen Güneş'in hazırladığı, aralarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı M.T, eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E.S.E, terör örgütüne finansal destek sunduğu belirlenerek Sağlık Bakanlığına devredilen kentteki Özel Ortadoğu Hastanesinin (OSM) yönetim kurulu başkanı İ.H.B'nin de bulunduğu 100 şüpheli hakkındaki bin 40 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'ye ait Şanlıurfa'da kapatılan sağlık, eğitim ve tekstil alanında faaliyet yürüten 12 şirketin 17 milyon lirayı çeşitli yollarla yurt dışına kaçırdığı kaydedildi.

Muhasebeci usulsüzlükleri anlattı

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan OSM muhasebecisi M.M.A, ifadesinde örgütün sağlık alanında yaptığı usulsüzler ve yurt dışına kaçırılan para hakkında bilgi verdi.

M.M.A, ifadesinde şunları söyledi: "Cemaatte hizmet eden R.B'ye ait eczanenin birkaç defa faturaları OSM hastanesinde kesildi. Bu faturaların hastanenin çekleriyle değiştirilerek İ.H.B. tarafından cemaate aktarıldığını biliyorum. Bunlarla ilgili ne olduğunu sorduğumda OSM Hastanesinin yönetim kurulu başkanı İ.H.B bana 'biz aylık zekat veriyoruz, bunların ödemesi' dedi.

Eczacı F.İ ve İ.H.B. bazı ilaçlar üzerinde usulsüzlük yapmışlardı. Depomuzda olması gereken bir ilacın depomuzda olmadığı, başka bir gümrük deposunda yakalandığını, ilacın yaklaşık maliyetinin 1 milyon lira olduğunu, bu ilaçla ilgili yürütülen dosyanın İ.H.B. tarafından kapatıldığını biliyorum."

Şüpheli M.M.A, OSM Hastanesinin en üst katında örgütün il imamlarının gizli toplantılar düzenlediğini de aktardı.