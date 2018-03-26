FETÖ ile DHKP/C'nin 'ortak kaos planı' davasında ara karar: Tahliye talepleri reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri kabul edilmedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, alınan talepler doğrultusunda mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ferdi Taşkaya, Mustafa Eren, Gürkan Türkoğlu ve Süleyman Taşbaş'ın mevcut delil durumu, bu aşamadaki adli kontrolün yetersiz kalacağını dikkate alarak, tahliye taleplerinin reddine ve tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

Heyet, bir önceki celse serbest bırakılan Mustafa Evcil'in, babası adına kayıtlı telefon üzerinden ByLock kullandığının tespit edilmesine ilişkin evrakın mahkemeye bildirildiğini, bu nedenle sanık Evcil hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 5 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin beklenilmesine de hükmeden heyet, mağdur Asuman Akça'nın da bir sonraki celseye zorla getirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY ile DHKP/C'nin, kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri özetlenerek, bu iki terör örgütü arasındaki ilişki anlatılıyor.

Soruşturmanın başlama gerekçesi olan tanık İ.Ö'nün beyanı ve dilekçelerinden de alıntılar yapılan iddianamede, FETÖ'nün DHKP/C'ye, hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere "Kaos Timi" kurdurduğu belirtiliyor.

DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istendiği belirtilen Asuman Akça'nın mağdur olarak gösterildiği iddianamede, sanıklardan Mesut Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinin kroki ve haritalarını FETÖ mensupları olan şüpheliler Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp, sonrasında bu örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda terör örgütü DHKP/C'ye ilettiği anlatılıyor.

Sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın, "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçlarından, 33 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın da "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından, 13 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanık Süleyman Taşbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın da "üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması isteniyor.