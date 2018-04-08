FETÖ ile ilgili raporda, örgütün sözde 'ABD Ortabatı Bölge Yapılanması'na ilişkin çarpıcı detaylar yer alıyor

FETÖ'nün ABD'deki ihanet şebekesini ortaya koyan hukuk şirketi Amsterdam Partners'in kıdemli ortağı Robert Amsterdam imzalı araştırma, örgütün ABD'deki faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler barındırıyor. Rapordaki çarpıcı bölümlerden birini de terör örgütünün sözde "ABD Ortabatı Bölge yapılanması" oluşturuyor.



Minnesota, Missouri, Illınois, Indiana, Ohio, Michigan, Wisconsin eyaletlerini içine alan sözde "Ortabatı yapılanması" için raporda şu tespitlere yer veriliyor:



"İlk okul kuruluşu 1999"



"Ortabatı bölgesi, Gülen örgütünün en köklü olduğu bölgelerden biridir. Ortabatı bölgesinde, ilk eğitim kurumları, 1999'da ve 2000'de Gülen örgütünün yayılmasını sağlayan Gülenciler tarafından kuruldu.



"Kamu fonları FETÖ'cülere harcanıyor"



Japonya ve Tayland’da Gülenci okullar kuran Taner Ertekin, Ohio'daki ilk Gülen bağlantılı okulları Vedat Akgün'le beraber kurdu. Akgün aynı zamanda, batı bölgesindeki kritik bir figür olan Ali Korkmaz ile Indiana'daki ilk Gülenci derneği kurdu."



Raporda FETÖ'nün, sözde Ortabatı örgütlenmesinde toplam 31 okula sahip olduğu vurgulanıyor. FETÖ'nün Ortabatı diye örgütlendiği bölgedeki okullarda toplam 14 bin 91 öğrencinin eğitim aldığı, kamu fonlarının Türkiye'den göç eden FETÖ'cülere harcandığı belirtiliyor.



"99'da başvurup 2007'ye kadar onay alamadılar"



Ortabatı bölgesindeki yedi okulun altısının şeffaflıkta eksik olduğu, finansal uygunsuzluklara karıştığı, kamu fonlarını kötüye kullandığı, bağımsız kuruluşlar tarafından araştırmalarda belgelendiğine değinen Amsterdam, "FETÖ'nün sözde Ortabatı yapılanması için Gülen’in resmi sözcüsü Alp Aslandoğan, Wisconsin Derneği'ni, Harmony (Teksas) bölgesini geliştirmek için kurdu. 1999-2002 yılları arasında, bu Gülenci dernekler Ohio, Wisconsin ve Indiana'da sözleşmeli okullar açmak için başvuruda bulundu. Sadece Ohio ve Wisconsin'de başarılı olabildiler. Indiana’da, ilk Gülen bağlantılı okul için 2007 yılına kadar onay alamadılar. 2002’de, Ertekin, Akgün ve diğer Gülenciler, gelişmekte olan Ortabatı bölgesindeki Gülen bağlantılı sözleşmeli okulların üstünde bir organizasyon olması amacıyla Concept Schools Inc'i kurdular" görüşlerine yer veriyor.



"Hibe programını milyonlarca dolar dolandırmışlar"



Concept adlı kuruluşun FETÖ militanlarının işe alınması için gerekli olan H-1B programını koordine ettiği, FETÖ bağlantılı okullar arasında ödenek transferleri, okulların kamu fonlarının kullanımı, himmet adı altında toplanan bağışları organize ettiğine yer verilen araştırmada, "Ortabatı bölgesine dair gelmiş geçmiş en ciddi tartışma konusu Concept yöneticilerinin ve tedarikçilerinin federal E-Rate hibe programını milyonlarca dolar tutarında dolandırmak dolayısıyla FBI soruşturması geçiriyor olmalarıdır.



"Rekabetçi teklif kurallarını ihlal ettiler"



FBI'ın arama izni başvurusuna göre, Concept yöneticilerinin, normal temin süreçlerinin dışına çıkarak, kendi planlarına dahil olan bir tedarikçi seçip E-Rate programının rekabetçi teklif kurallarını ihlal etmiş olmalarına inanılıyor. Eski Concept yöneticisi ve Ohio’daki kuruculardan Özgür Balsoy'un sahtecilikle zenginleşen Türk tedarikçilerden biri olduğuna inanılmaktadır. Balsoy'un işyeri FBI tarafından yürütülen soruşturmada çoktan basılmış ve şüphe çekiyor olsa da, Concept kendisine ve diğer Türklerin sahip olduğu, arama izni başvurusunda adı geçen tedarikçilere ciddi miktarda iş sağlamaktadır."



(Milliyet)