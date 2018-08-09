FETÖ ile irtibatları tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.
- AA
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Bu arada, şüphelilerden 11'nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.