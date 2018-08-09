FETÖ ile irtibatları tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerden 11'nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.