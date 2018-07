FETÖ ile mücadelenin ilk tanıkları

Fetulah Gülenin talimatıyla on binlerce terörist 40 yıl boyunca istihbarat, emniyet,silahlı kuvvetler veyargı gibi devlet bürokrasisi ile sivil toplumun her kademesine sızdı.Uluslararası güçlerin himayesinde enformel bir istihbarat teşkilatı oluşturdu. Elinde tuttuğu bu güçler vasıtasıylasinsice ve derinden tüm kurumlarda insanlar tasfiye edildi.İftira ve kumpaslarla sayısız insanın onur ve haysiyetleri zedelenerek toplum nezdinde itibarsızlaştırıldı. Sosyal hayatı, kontrol ettiği medya organları ve dizayn ettiği siyasi figürler vasıtasıyla yıllarca hipnoze etti. FETÖ büyüsü ilk kez 2013’te dershanelerin kapatılmasıyla bozulmaya başladı. Örgütün ülkeyi tamamıyla işgal etmesinin önünde em büyük engel olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti hükümetini yıkmaya dönük çalışmaları yıllar öncesinden başlamıştı. 7 Şubat 2012 MİT’e yönelik kumpas soruşturmasıyla gün yüzüne çıkan bu sinsi faaliyetler, Gezi şiddet eylemleri ve (dershanelerin kapatılmasının ardından başlatılan) 17-25 kumpas soruşturmaları, FETÖ’nün sonunu getirecek operasyonların da başlamasını beraberinde getirdi.

ŞOKE EDEN GERÇEKLER

Bu süreçten sonra FETÖ’nün karanlık, zorba ve acımasız örgüt yapısı çorap söküğü gibi günden güne sökülmeye başlayacaktı. Türkiye’yi şoke eden yasadışı dinlemeler, özel hayata dair mide bulandırıcı görüntüler, havada uçuşan sahte belgeler, ardı arkası gelmeyen kumpas zincirleri gün yüzüne çıktıkça insanlar hayret içinde olup biteni izleyecekti.Ancak o dönem bunları yazmak ve araştırmak hem güçtü hemde cesaret gerektiriyordu. Çünkü attığınız her adımda FETÖ etkisini görmek mümkündü. Bazen bizzat emniyetten, bazen yargıdan bazen de gazetelerin haber merkezleri ile yazı işlerinden engellerle, sosyal medyadan yapılan tehditlerle FETÖ ile mücadeleye niyetlenen her kes çok rahat bir şekilde tehdit ediliyordu. Her kurumda FETÖ militanlarının fişlemeleri,(kim hangi gün ve saatte ne adım attıysa) örgütün sosyal medya tetikçilerine servis edilerek anında pasifize edilmeye çalışıyordu. Fuat Avni (Said Sefa ile Aydoğan Vatandaş) vb yüzlerce FETÖ tetikçisi trol hesabı bir istihbarat havuzundan beslenerek sosyal medya üzerinden tehdit, korku ve nefret kusuyorlardı.

İNANILMASI GÜÇ HABERLER

Medyanın büyük bir bölümü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ak Partiye olan nefretlerinden, ideolojik duruşlarından FETÖ’cü olmasa bile FETÖ›ye çanak tutuyordu.Tüm engelleme ve tehditlere rağmen bir kısım muhabir var ki bunlar aslında FETÖ ile mücadelenin gerçek kahramanları arasında yer alıyor.Onlar 15 Temmuz sonrası türeyen gazeteciler değil. 15 Temmuz’a kadar bekle gör garanticiliğine hiç başvurmadılar. Bir avuç gazetecilerin içinde bulunanlardan biri de bendim.Bir çoğumuza”paralel savar” lakabı takılıyor zaman zaman dalga konusu yapıldığımız bile oluyordu. Ancak her şeye rağmen Aylarca adliye koridorlarında, emniyet kapılarında FETÖ’yü ifşa edecek operasyonlara dair bilgileri araştırıp kamuoyuyla paylaşmak için büyük bir överiyle çalıştık. Yıllık izinlerimizi iptal edip o dava bu soruşturma demeden örgütün bilinmeyenlerini araştırırken FETÖ’nün baş tetikçi trol hesabı Fuat Avni tarafından hedef gösterildik. Adliyede örgüte ait gazete ve televizyonlarda çalışan muhabirlerince tehdit edildik. Sosyal medyadan sayısız kere hakaretlere maruz kaldık. Türkiye ve dünya kamuoyu bu özverili haberler sonucu FETÖ gerçeğini tanıyabildi. Gazetemiz Star başta olmak üzere Anadolu Ajansı, Sabah Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi, Haber Türk Gazetesi ve Akit gibi gazetelerde çalışan bu muhabirler tarihe ışık tutacak çok önemli haberlere imza attılar. Şimdi söz bu muhabirlerde...