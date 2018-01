FETÖ ile sürdürülen mücadelenin hukuksal verileri açıklandı

Özkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle her yıl basın çalışanlarıyla bir araya gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın verdiği kahvaltı programına katıldı. Etkinlik sonrasında 2017 yılı değerlendirmesinin yapıldığı basın toplantısında konuşan Özkaya, gündemdeki sıcaklığını koruyan “Mor Beyin Programı ve ByLock” ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. ByLock’un FETÖ terör örgütünün haberleşme programı olduğunu ve sulandırmaya ve değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Özkaya, “ByLock ile ilgili bir konu var, 11 bin 480 kişi ByLock kullanmadığı iddiası ile çıkartıldı. Bu terör örgütünden, FETÖ’den her türlü kötülüğü ve alçaklığı, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü bekleyeceksiniz. Mor Beyin’in yazılımını da yapanda FETÖ’cü, ByLock’uda yapan FETÖ’cü. Ama ByLock hiç tereddütsüz FETÖ terör örgütünün haberleşme programıdır, bunu sulandırmaya ve değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Ama biz suçu ve suçsuzu ayırmak zorundayız, adalet var oluş sebebimizdir. Allah adildir ve adil olmayı sever. Onun içinde doğruyu, yanlıştan ayırt etmek varsa da bir hata bunu söylemekten utanmayacağız. Bu efendim ‘devleti güçsüz düşürür.’ Hayır, bu tam tersi devleti daha da güçlendirir. Doğruyu yanlıştan ayırt ettiğimiz müddetçe, adaletli davrandığımız müddetçe bizim ömrümüz uzun olur. İşin özü bu, bundan dolayı kimsenin üzülmesini, iftira atmasına gerek yok. Efendim ‘AK Partilileri mi temizlediler?’ isimler açıklandı, kontrol edilebilir kim oldukları belli, şeffaf yani bunda bir şey yok” diye konuştu.

“44 bin 83 kişi tutuklu”

Açıklamalarında daha sonra FETÖ ile sürdürülen mücadelenin hukuksal anlamdaki raporuna değinen Özkaya, rakamlarla mücadeleyi anlattı. FETÖ ile ilgili açılan davalar ve yürütülen soruşturmaların sayısının 300 bini geçtiğini işaret eden Özkaya şunları söyledi:

“FETÖ ile ilgili olarak 3 Ocak 2018 itibari ile 40 bin 120 dava açılmış. 86 bin 876 kişide yargılanıyor. 142 bin soruşturma var. Dava açılan kişiler ile 300 bin kişiyi geçiyor. 44 bin 83 kişi tutuklu, 95 bin 550 kişi adli kontrol hükümlerine tabi ve 18 bin 978’de kaçak var şuanda. Bu kaçakları da bulup yargılamak en azından suçlu veya suçsuz olduklarını ortaya çıkarmak devlet olarak bizim görevimiz.”

Basın toplantısına Özkaya’nın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de katıldı.