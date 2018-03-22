FETÖ itirafçısı 'mahrem' yapılanmayı anlattı

İtirafçı Güner, polis yapılanması kodlamalarında istihbarat şubeye ''İngilzce'' Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ''Organik Kimya'', Terörle Mücadele Şubesine '' Türk Tarih'' Özel Harekat şubesine ise ''Beden Eğitimi'' kod adlarını verdiklerini söyledi.

Örgüt içerisinde asker kodlamalarını anlatan Güner, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ''Yeşil'', Hava Kuvvetleri Komutanlığı ''Mavi'' Deniz Komutanlığını ise ''Beyaz'' olarak tanımadıklarını itiraf etti

Örgütün Emniyet yapılanmasında ''Mahrem'' abi olarak görev yaptığını anlatan Güner, polis Akademisinden mezun olan ve ataması İzmir'e yapılan komiserleri Ankara'dan teslim alarak getirdiğini anlattı

Güner, emniyet yapılanması içerisinde bulunan evli polislerden her ay maaşlarından yüzde 5, nişanlı olanlardan yüzde 10, bekarlardan ise yüzde 15 himmet aldıkları da ifade etti.

Örgütün gizli haberleşme programı Byloock'un deşifre olasından sonra Eagle kullandıklarını söyleyen Güner,'' Eagle'nin, Facebook, WhatsApp, Gmail ve İnstgram, görünümlü yaklaşık 7 versiyonu vardı. Facebook görünümlü Eagle programını Emniyet Hususilerinin, İnstgram görünümlüsünü Bölge hizmetlerindeki görevliler, Gmail görünümlüsünü ise örgütün diğer hususileri kullanıyordu''

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan Byloock kullandığı için İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan ve KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesinde Fakülte Sekreteri olarak görev yapan Eşref Şahabettin Güner, itirafçı olarak örgütün polis ve askeriye içerisindeki ''Mahrem'' yapılanmasını anlattı.

Emniyet teşkilatında şifrleme

Eşref Şahabettin Güner, ifadesinde polis yapılanmasında her şubeye ayrı kod adı verdiklerini belirterek,'' İstihbarat Şubeye ''İngilizce'', KOM Şubeye '' Organik Kimya'', Organize Şubeye ''Organik'', Terörle Mücadele Şubesine '' Türk Tarih'', Özel Harekat şubesine''Beden Eğitimi'', Çevik Kuvvet Şubesine '' İlk Yardım'', Asayiş Şubesine ''Ahlak'', Gevenlik Şubeye ''Milli Güvenlik'', Polis merkezlerine '' ETÜT Merkezi'', Eğitim şubeye ''Psikoloji'', Havalimanı Şubesine '' Hayat Bilgisi'', Trafik Şube Müdürlüğü'ne ''Trafik'', Dış ilçeler '' İnkılap Tarihi'', Koruma Şubeye ''Güvenlik'', Olay Yeri İnceleme Şubesine ''Coğrafya'', Kriminal Şubesine ise ''Biyoloji'' kod adlarını kullandıklarını anlattı.

TSK'da renk ayrımı

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmayı da anlatan Güner, ''Kara Kuvvetleri Komutanlığı ''Yeşil'', Hava Kuvvetleri Komutanlığı ''Mavi'' Deniz Komutanlığını ise ''Beyaz'' olarak tanımlanmıştı. Aramızdaki haberleşmede subaylara ''Üst sol'' astsubaylara da Alt sol diyorduk. Uzman erbaşların genel adını ''Osman'' olarak kullanıyorduk. Aramızdaki haberleşmede Polisleri de Fatih olarak kodlamıştık'' dedi.

Komiserlere eğitim veriyordu

Örgütün Emniyet yapılanmasında ''Mahrem'' abi olarak görev yaptığını anlatan Güner, Polis Akadmisinden mezun olan ve ataması İzmir'e yapılan komiserleri Ankara'dan teslim aldığını anlattı. Güner,'' İzmir'e atanan komiser yardımcılarına mahrem evlerde eğitim veriyorduk. Evli polislerin her ay maaşlarından yüzde 5, nişanlı olanlardan yüzde 10, bekarlardan ise yüzde 15 himmet alıyordu. Bu himmetler örgütün bir Mahrem abisinin üzerine Bank Asya'daki olan hesapta toplanıyordu. Gelen talimatlara göre harcanıyordu'' dedi.

Örgüt deşifre olunca şifreler değişti

Emniyet yapılanmasında olduğu gibi ordu içerisindeki yapılanmada benzer genel müdür, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen gibi vasıflara denk gelen husisilerin mevcut olduğunu söyleyen Eyüp Şahabettin Güner,'' Önce, albaylara''Sergözcü'', yardımcılarına ''Gözcü'' eğitmenlere ise ''Kolcu'' deniyordu. Örgüt deşifre olduğunu düşünerek, Sergözcü'' yü Başhekim, ''Gözcü''yü doktor, ''Kolcu'' yu da öğretmen olarak değiştirdi. Yine ordu yapılanmasında ''Okulcu'' olarak adlandırılan bir bölüm vardı. Onu da ''Asistan'' olarak yeniden şifreledi. ''Asistan'' olarak görev yapan bu kişiler askeri okullardaki bütün öğrencilerin yaptığı bilgi notları veya fişlemelerin toplandığı kişilerdi. Asistan, askeri okuldan mezun olan öğrenciler hakkında okuduğu dönemde arşivlediği bilgileri, öğrencinin göreve başladığı ildeki yeni sorumlusuna zimmet ile teslim ederdi'' dedi.

''Yüksek Lisans''

Bölgelerde bulunan askeri birliklerdeki sivil ve sözleşmeli personelleri, ''Yüksek Lisans'' olarak kodlanmış birime bağlıydı.Bu birimler okullara değil de bölgelere bağlı olarak çalışırdı. Yani büyük ege bölgesinin yüksek lisansı veya Büyük Marmara bölgesinin yüksek lisansı gibi''

Seyahatlerde Demiryolu'nu kullanın

Örgüt, 17/25 Aralık'tan sonra talimat göndererek seyahatlerde Demiryolu'nun kullanılmasını isteğini ifade eden Güner, şunları söyledi.'' Şu anda bile örgüt üyeleri seyahatlerini tespiti daha zor olduğu için demiryolları ile yapıyor. Yakın mesafeli seyahatlerini ise büyük otobüs firmaları yerine ilçe dolmuşlarını kullanıyor'' dedi.

Güner, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu savcısına terör örgütü FETÖ/PDY'nin Emniyet ve Silahlı kuvvetlerde çoğunluğunun ''Mahrem'' abi olarak isimlerini verdiği, 17/25 Aralık'tan sonra yurtdışına kaçan FETÖ/PDY'nin sözde ege bölge imamı Bekiz Baz'ın da bulunduğu örgüt içerisinde gruplardan sorumlu 47'si değişik mesleklerde, 23 öğrenci, 29 öğretmen, 20 polis, 1 memur,1 asker, 2 işadamı, 1 emekli ile 1 esnafın bulunduğu 125 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bir kısmının 17/25 aralık ile 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı, diğerlerinin ise yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.