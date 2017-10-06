FETÖ'nün kurmaca operasyonla HSK'ya sızmaya çalıştığı ortaya çıktı

Bornova ilçesinde, 2 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen ‘Adliye Çetesi’ operasyonunda, emniyet müdürü, hakimler ve çok sayıda kişi gözaltına alınmış, 4 yıl sonra da sanıklara beraat kararı verilmişti. Bu operasyonla ilgili ortaya çıkan bir tanık polisin ifadesi ise FETÖ'nün kumpasını gözler önüne serdi.

Gizli gizli dinleme cihazı yerleştirmişler

Operasyonu yapan polis ve bilgisi bulunan savcılardan birçoğu FETÖ'den tutuklanırken, polis memuru ifadesinde mahkeme kararıyla bazı avukat ve savcıların odasına gizlice dinleme cihazı yerleştirdiklerini söyledi. Tanık polis verdiği ifadesinde, “Ben görev yaptığım esnada, avukatların bürolarına mahkeme kararıyla cihaz yerleştirildiğini biliyorum. Bizzat ben ile F.A. bu işi gerçekleştirdik. Yine Bayraklı Adliyesinde görev yapan adını hatırlayamadığım bir cumhuriyet savcısının odasına cihaz yerleştirdik. Hatta ‘Hakimin hayatını bitireceğiz’ diye rütbeli bir görevli söz söyledi. Bu kişinin kim olduğunu şu an bilmiyorum. Bu cihazı yerleştirirken cumhuriyet savcısı İ.K. nöbetçi olmamasına rağmen 16.00-17.00 gibi bizi odasına aldıktan sonra kendisi adliyeden ayrıldı" diye konuştu.

"Hakim ve savcının odasını maymuncukla açıp cihazı yerleştirdik"

Tanık polis, FETÖ'nün HSK'ya sızma operasyonunu şu sözlerle anlattı:

"Biz onun gösterdiği hakim ve savcının odasına geceleyin 24.00 sularında maymuncukla açıp cihazı yerleştirdik sonra İ.K.’nin odasının anahtarını organize şubede görev yaptığı kardeşi Ö.K’ye teslim ettik. Benim bildiğim kadarıyla S.T. adında emekli emniyet müdürü bir şahsın, Urla’da bulunan bir villası FETÖ örgütünde komiser ve başkomiser düzeyindeki elemanlarının sohbet adı altında toplanma yeri olarak kullanılıyordu."

FETÖ, HSK'ya nasıl sızmaya çalıştı?

Örgüt lideri olarak 9 ay cezaevinde kalan ve ardından da Fetullahçı Terör Örgütüyle Sivil Mücadele Platformunu kuran Muhammed Gömük, kendilerine operasyon yapan polis ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

‘Adliye Çetesi’ operasyonunda hakimler ve savcılar arasında dosya takibi yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını ve suçsuz yere cezaevinde yattığını öne süren Muhammed Gömük, kendisine yönelik operasyonun nedenini ise 2010 yılında o zamanki adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri olduğunu ileri sürdü. Hakim Y.K.A.'nın FETÖ'den tutuklu sanık İbrahim Okur'un karşısına aday olduğu için böyle bir olayın gerçekleştirildiğini ifade eden Gömük, "Tutuklama yapan savcı hiç beni odasına almadan sanki önceden hazırlamış tutuklama müzakeremi hakime sevk etti ve hakim kararıyla 5 dakikada tutuklandım. 2010 HSYK seçimlerinde İbrahim Okur’un karşı listesinde aday olan bir hakimi onun hakkında iftira atmamı istediler” iddialarında bulundu.