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FETÖ liderinin doğduğu köyde ne çıktı?

Referandum sonuçlanırken, FETÖ lideri Gülen'in doğduğu köyde çoğunluk karar evet oldu.

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FETÖ/PDY'nin ele başı Fethullah Gülen, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk köyünde (Ş. Burak Karakoç Mahallesi) 167 kişi oy kullandı.

Köyde 108'i 'evet' derken, 57 kişi ise 'hayır' dedi. Kullanılan oylardan 2'si ise geçersiz sayıldı.

Öte yandan köyün muhtarı Hulkettin Kızıltunç, "Mahallemiz devletinin, milletinin, bayrağının yanındadır. Artık teröristbaşı ile birlikte anılmak istemiyoruz. Biz terörist başını yerle bir ettik" diye konuştu. 

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