FETÖ mağduru Bursa Emniyet Müdürü Ak göreve başladı

Bursa'nın yeni emniyet müdürü Osman Ak, bugün öğle saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek görevi devraldı. Ak, Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Dikmen, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler tarafından karşılandı. Ak, şube müdürleri ile tanıştıktan sonra makamında devir teslim töreniyle görevi devraldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, yaptığı açıklamada, "Bursa'mıza hizmet etmek için buradayız. Zaten arkadaşlar gerekli çalışmaları yapıyorlar, ancak tabii bir kısım eksikler mutlaka vardır. Bunları da hep beraber, gerek emniyet camiası, gerek STK'lar ve Bursa'nın ileri gelenleri ve sizlerle birlikte halledeceğiz. Bunların üstesinden geleceğiz. Şehrin uyuşturucu meselesi hakkında bilgim var. Bunun için Narkotim ihbar hattı kuracağız. Biz güvenlik hizmetimizi yapacağız. Omuz omuza bu şehrin meselelerinin üstesinden geleceğiz" dedi.

Stajını Bursa'da yapmış

Osman Ak," İlk stajımı burada yapmıştım. Bursa çok değişmiş. O zamanlar bu kadar büyük değildi. Bursa güzellikleriyle bambaşka bir şehir. Bizde karınca kararınca bir şeyler yapacağız" diye konuştu.

Osman Ak'ın Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı zamanlarda FETÖ ile ilgili hazırladığı raporların 1999 yılı Nisan ayında Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) teslim edilmesinin ardından Fethullah Gülen ABD’ye kaçmıştı. Raporu hazırlayan Osman Ak ise 2000 yılında gelen bir yazı ile görevinden uzaklaştırılmıştı. Uzun yıllar pasif görevde kalan Osman Ak, ilk olarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğü görevine getirilerek yıllar sonra faal bir vazife üstlendi. Zonguldak’taki başarısının ardından Osman Ak, geçen yıl ekim ayında yayınlanan genelge ile Adana Emniyet Müdürlüğü görevine tayin edildi. Ak, son kararnameyle Adana Emniyet Müdürlüğü’nden Bursa Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.