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FETÖ medyasına örgüt üyesi olmayan giremez

Gerekçeli karardan: Örgüt üyesi olmayan kişinin, medya yapılanması içinde uzun süre görev alması beklenemez

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında aralarında Türk Solu Dergisi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hanım Büşra Erdal, Ufuk Şanlı ve Ahmet Memiş'in de bulunduğu 29 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararı tamamlandı.

Taner Akıncı başkanlığındaki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan gerekçeli kararda sanıkların darbeye teşebbüs etme suçunu işlemedikleri ancak, gerçekleştirdikleri eylemlerle silahlı terör örgütüne üye olmak, 'Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarını işlediklerine vurgu yapıldı. Kararda sanıkların örgüt üyesi olduklarına dair deliller tek tek sıralandı. Gerekçeli kararda "Örgüt üyesi olmayan bir kişinin örgütün medya yapılanması içinde uzun süre görev alamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: SABAH

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