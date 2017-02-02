'Dominik Cumhuriyeti FETÖ okullarını kapatma kararı alan ilk ülkelerden biri oldu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye verdiği desteği hatırlatarak, "Dominik Cumhuriyeti FETÖ'yle mücadelemize destek vererek FETÖ'ye bağlı ve ilişkisi olan okulları kapatma kararı alan ilk ülkelerden biri oldu." dedi.?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ın baş başa ve heyetlerarası görüşmeleri ve iki ülke arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Vargas’a ?daveti ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ziyarette ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğinin 2013 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin de Ankara'da bir büyükelçilik açmasına ilişkin görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

İki ülke arasında imzalanan turizm işbirliği anlaşmasına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'de "Survivor" adlı televizyon programının çok izlendiğine dikkati çekerek, "Her akşam en az on milyon Türk vatandaşı televizyonda Dominik Cumhuriyeti'ni izliyor." dedi. Çavuşoğlu, Bakan Vargas'a, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'ni Türkiye'de tanıttığı için teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, milletvekili olduğu Antalya'nın da yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel turistik şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlere verdiği destekten duyulan memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Dominik Cumhuriyetini güvenilir bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye terörle mücadele konusunda verdiği desteği anımsatan Çavuşoğlu, "Dominik Cumhuriyeti FETÖ'yle mücadelemize destek vererek FETÖ'ye bağlı ve ilişkisi olan okulları kapatma kararı alan ilk ülkelerden biri oldu." dedi.

- İsrail ile siyasi istişareler

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından bir soru üzerine, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde dün Ankara’da yapılan Türkiye-İsrail dışişleri bakanlıkları müsteşarları düzeyindeki siyasi istişareleri de değerlendirdi.

İsraille normalleşme sürecinde Türkiye’nin ortaya koyduğu üç şartın yerine getirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman üç şartın olmazsa olmaz olduğunu vurgulamıştır. Bunlardan bir tanesi özür ve tazminatın yanında Filistin ve Gazze üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması. İlişkilerin normalleşmesinden bu yana Gazze’ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının miktarı da her geçen gün artıyor.” dedi.

İlişkilerin normalleşmesinin ardından her alanda nasıl daha ileriye götürüleceğinin değerlendirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Neler yapacağız, hangi konularda hassasiyetlerimiz var bunları da değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla üst düzey yöneticilerimiz arasında diplomatlarımız arasında bu istişarelerin yapılması gerekiyor. Ankara’daki bu istişare toplantıları da son derece faydalı geçti. Biz hangi konuda ne düşünüyoruz, ikili ilişkilerde ne hedefliyoruz, Filistin ve Gazze konusunda, Ortadoğu konusunda ne düşünüyoruz, bu konudaki mesajlarımızı net bir şekilde verdik. Bence faydalı bir istişare oldu.”

Bakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın bir turizm fuarı vesilesiyle Tel Aviv’e gitmeyi planladığını hatırlatarak, “Bu sene İsrail’den gelecek turist sayısında ciddi bir artış olacak.” dedi.

Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesinden sonra gerçekleşen istişare toplantılarının atılması gereken normal adımlar olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danilo Medina tarafından kabul edildi.

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