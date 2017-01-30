FETÖ okulunda Barzani'ye suikast hazırlığı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren bir "Gizli tanık" terör örgütünün Kuzey Irak'ta PKK ve DEAŞ ile ilişkileri, üst akıldan aldığı talimatlar konusunda ciddi bilgiler verdi. Bu bilgileri araştıran istihbarat birimleri şok detaylara ulaştı. FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük'ün, ihanetleri ortaya çıktı.

KARANLIK İLİŞKİLER YUMAĞI

İşte deşifre olan FETÖ'nün Kuzey Irak yapılanması: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından Kuzey Irak imamı olarak atanan Talip Büyük, anaokulundan üniversiteye kadar örgütün sözde eğitim kurumlarının sorumlusu olarak bölgede çok ciddi bir güce erişti. Örgütün desteğiyle, 17-25 Aralık darbesine kadar, Kuzey Irak'ta bakanlardan daha etkili bir pozisyona gelen Talip Büyük, bu tarihten sonra Barzani yönetimi tarafından istenmeyen adam ilan edilince, örgütün PKK ile Talabani ile ilişkilerini yürütüp Erbil'deki üssünü Musul'a taşıdı.

BAHÇEDE GÖMÜLÜ SİLAH

Büyük'ün, Işık Üniversitesi'nin 2008 yılındaki açılışına Neçirvan Barzani'yi davet ettiği, açılış öncesi Barzani'nin istihbarat birimleri tarafından yapılan aramada bahçede gömülü otomatik silahlar bulunduğu ortaya çıktı. Bahçede gömülü çok sayıda silah ve mermi bulan Barzani'nin adamlarının durumu çalışanlara aktardığı, Büyük'ün panikle silahların eski dönemden kalmış olabileceğini söylediği belirtildi. İncelemede silahların yeni gömülmüş olduğunu tespit edildi, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.

Öğrenciler terör örgütüne katıldı

FETÖ'nün, DEAŞ'a da sızıntı yaptığı tespit edilmişti. Bu olayda da örgütün Kuzey Irak imamı Büyük'ün kilit rol oynadığı ileri sürüldü. Büyük'ün, yöneticisi olduğu Süleymaniye'deki okulda çalışan öğretmen Uğur Pehlivanoğlu'nun, Büyük'ün bilgisi ve onayıyla, FETÖ üyesi 6 öğrencisini de alarak Kerkük üzerinden Havice Kasabası'na geçtiği ve DEAŞ'ın Selahaddin Eyyübi tugayına katıldığıi fade edildi.

DEAŞ emirinin oğlu FETÖ okulunda

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun işgalinde de yakın mesafedeki FETÖ kolejine hiçbir saldırı olmaması dikkat çekmişti. FETÖ'nün 'Musul imamı' Hamdi Serin'in DEAŞ Musul sorumlusu Ebu Müslüm ile görüştüğü, bu görüşmede sağlanan uzlaşma sonrası DEAŞ'ın, FETÖ okulunun öğretmenlerine dokunmamıştı. 'Musul Emiri' Ebu Müslüm'ün oğlunun da FETÖ kolejine eğitim gördüğü belirlendi. (Muammer Başkan/Akşam)