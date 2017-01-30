Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ okulunda Barzani'ye suikast hazırlığı

FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük'ün Işık Üniversitesi'nin 2008 yılındaki açılışına Neçirvan Barzani'yi davet ettiği, açılış öncesi okulda yapılan aramada toprağa gömülü uzun namlulu silahlar bulunduğu ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren bir "Gizli tanık" terör örgütünün Kuzey Irak'ta PKK ve DEAŞ ile ilişkileri, üst akıldan aldığı talimatlar konusunda ciddi bilgiler verdi. Bu bilgileri araştıran istihbarat birimleri şok detaylara ulaştı. FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük'ün, ihanetleri ortaya çıktı. 
 
KARANLIK İLİŞKİLER YUMAĞI 
 
İşte deşifre olan FETÖ'nün Kuzey Irak yapılanması:  FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından Kuzey Irak imamı olarak atanan Talip Büyük, anaokulundan üniversiteye kadar örgütün sözde eğitim kurumlarının sorumlusu olarak bölgede çok ciddi bir güce erişti. Örgütün desteğiyle, 17-25 Aralık darbesine kadar, Kuzey Irak'ta bakanlardan daha etkili bir pozisyona gelen Talip Büyük, bu tarihten sonra Barzani yönetimi tarafından istenmeyen adam ilan edilince, örgütün PKK ile Talabani ile ilişkilerini yürütüp Erbil'deki üssünü Musul'a taşıdı. 
 
BAHÇEDE GÖMÜLÜ SİLAH
 
Büyük'ün, Işık Üniversitesi'nin 2008 yılındaki açılışına Neçirvan Barzani'yi davet ettiği, açılış öncesi Barzani'nin istihbarat birimleri tarafından yapılan aramada bahçede gömülü otomatik silahlar bulunduğu ortaya çıktı. Bahçede gömülü çok sayıda silah ve mermi bulan Barzani'nin adamlarının durumu çalışanlara aktardığı, Büyük'ün panikle silahların eski dönemden kalmış olabileceğini söylediği belirtildi. İncelemede silahların yeni gömülmüş olduğunu tespit edildi, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.
 
Öğrenciler terör örgütüne katıldı
 
FETÖ'nün, DEAŞ'a da sızıntı yaptığı tespit edilmişti. Bu olayda da örgütün Kuzey Irak imamı Büyük'ün kilit rol oynadığı ileri sürüldü. Büyük'ün, yöneticisi olduğu Süleymaniye'deki okulda çalışan öğretmen Uğur Pehlivanoğlu'nun, Büyük'ün bilgisi ve onayıyla, FETÖ üyesi 6 öğrencisini de alarak Kerkük üzerinden Havice Kasabası'na geçtiği  ve DEAŞ'ın Selahaddin Eyyübi tugayına katıldığıi fade edildi.
 
DEAŞ emirinin oğlu FETÖ okulunda
 
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun işgalinde de yakın mesafedeki FETÖ kolejine hiçbir saldırı olmaması dikkat çekmişti. FETÖ'nün 'Musul imamı' Hamdi Serin'in DEAŞ Musul sorumlusu Ebu Müslüm ile görüştüğü, bu görüşmede sağlanan uzlaşma sonrası DEAŞ'ın,  FETÖ okulunun öğretmenlerine dokunmamıştı. 'Musul Emiri' Ebu Müslüm'ün oğlunun da FETÖ kolejine eğitim gördüğü belirlendi. (Muammer Başkan/Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Milyonluk hurdalar

Milyonluk hurdalar

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA