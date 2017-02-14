Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ okulunda gizli kasa

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle kapatılan ve Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürülen okulun çatısında dolapların arasına gizlenmiş çelik kasa bulundu.

  • KIRIKKALE (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, okul görevlileri, çatı katında temizlik yaptıkları sırada boş bir dolabın arkasında başka bir dolap bulunduğunu fark etti. Dolabı açtıklarında çelik kasa gören görevliler, Okul Müdürü Selma Nezir'e haber verdi.

Nezir'in bildirmesi üzerine okula gelen Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, kasanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da okula gelerek bilgi aldı.

İnceleme ve kasayı açma çalışmaları sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El Bab şehidimizden geriye bu görüntüler kaldı

El Bab şehidimizden geriye bu görüntüler kaldı

Dünyaya böyle mesaj verdiler

Dünyaya böyle mesaj verdiler

Dünyanın ilk uçan arabasının satışları başladı

Dünyanın ilk uçan arabasının satışları başladı

Küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

Küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA