Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün Avustralya'daki okulu istihbaratçı ilanı verdi

Avustralya'nın Melbourne kentinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen okul, internet sayfasında yayımladığı Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütünün (ASIO) stajyer aradığına dair duyurusunu, tepkilerin ardından kaldırdı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Okulun, internet sayfasında, ASIO'nun 12. sınıf ve üstü sınıftaki öğrencilerden örgütte çalışmak üzere eleman aradığına dair ilan yayımlandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada, "12. sınıftan sonra ASIO için çalışın! ASIO Bilgi Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri alanında stajyer alıyor. Ücret ve çalışma koşulları inanılmaz ve örgütte stajdan sonra çalışmanın yolu açılıyor." ifadelerini içeren ve okulun duvarlarına asılan ilanın fotoğrafları paylaşıldı.

Avustralya'daki Türk toplumundan gelen tepkiler üzerine ilanı sitesinden kaldıran okul yönetimi, ilanın başka okullara da asıldığını ve "gerekli yeteneklere sahip" herkesin ilandaki pozisyona başvurabileceğini savundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SİHA: Türkiye'nin beka meselesi!

SİHA: Türkiye'nin beka meselesi!

Bulduklarında bu haldeydi... Büyüyünce ne olduğunu anladılar

Bulduklarında bu haldeydi... Büyüyünce ne olduğunu anladılar

Metal dedektörle bakın ne buldular

Metal dedektörle bakın ne buldular

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA