FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı
Giresun merkezli 8 ilde Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 7 asker yakalandı.
- AA
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan muvazzaf askerler için Giresun, Ankara, Sakarya, Şırnak, Gaziantep, Karaman, Kırklareli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.
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