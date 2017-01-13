Antalya’da FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
Antalya'da, FETÖ soruşturması kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 10 kişi tutuklandı.
- İHA
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, FETÖ’ye finans desteği sağladıkları, örgütsel faaliyetlere katıldıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, muvazzaf subay ve astsubay, 2 infaz koruma memuru, 1 zabıt katibi, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri arasında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişiler mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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