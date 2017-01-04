FETÖ propagandası yapan öğretmen tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından FETÖ/PDY propagandası yaptığı öne sürülen A.G., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmen olduğu öğrenilen A.G.'nin evinde arama yapılırken, bazı belgelerle, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.G., sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.