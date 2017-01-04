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FETÖ propagandası yapan öğretmen tutuklandı

Düzce'de sosyal medya hesabından Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

  • DHA
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından FETÖ/PDY propagandası yaptığı öne sürülen A.G., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmen olduğu öğrenilen A.G.'nin evinde arama yapılırken, bazı belgelerle, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.G., sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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