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FETÖ sanığı 8 polise dokuzar yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 8 polis, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dokuzar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 8 polis hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Duray Asıldaş, Halit Akdoğan, Behzat Durmuş, Hamza İbrahim Özcan, Mehmet Kımırtı, Mesut Coşkun, Serhat Doğruluk ve Yasin Şeref Demir ile avukatları katıldı.
 
Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını tekrar etti. Davaya ilişkin son savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işlediği gerekçesiyle altışar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların eylemlerinin terör suçu olması nedeniyle cezalarını dokuzar yıla çıkaran heyet, sanıkların yargılama sırasında pişmanlıklarını gösterir herhangi bir beyanda bulunmayışını dikkate alarak, cezadan indirim yapılmasına da yer olmadığına karar verdi.
 
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

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