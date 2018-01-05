FETÖ sanığı avukat itirafçı oldu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan avukat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulununca adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Adana Barosuna kayıtlı avukat Ö.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, değerlendirme sonucu kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ö.A'nın itiraflarına yer verildi. Mahkeme heyeti, Ö.A'yı, duruşma öncesi yaptığı itiraf üzerine yurt dışı yasağı ve pazartesi günleri polis merkezine imza karşılığında adli kontrol şartıyla tahliye etti.

'Yemin ettirdiler'

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, üniversitede örgüte ait evlerde kaldığını belirterek, bu evlerde "abla" diye anılan yöneticiler olduğunu söyledi.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisini bir kadının aradığını, Ankara'ya hakim ve savcılık sınavı için çalışmaya çağırdığını ifade eden Ö.A, şu itiraflarda bulundu:

"Keçiören'de bir eve gittik. Bu evde benimle birlikte yaklaşık 10 kişi vardı. Ben bu şahıslardan sadece daha sonra aynı çalışma evinde kaldığımız ve daha önceden tanığım için Sümeyye Ç, Merve M, Büşra T, Esra K'yi hatırlıyorum. Bu evin sorumlusu 'Hafsa' kod isimli kadındı. Gerçek isminin Hatice Kübra C. olduğunu sonradan öğrendim. Eve haftada bir kez gelir ve bizi kontrol ederdi, bize herhangi bir ihtiyacımızın olup olmadığını sorardı."

Hatice Kübra C'nin, geçmiş yıllara ait soruların bulunduğu, yayınevi adı olmayan ciltlenmiş test kitabı getirdiğini anlatan Ö.A, "Bunun haricinde bazen de yayınevini hatırlamadığım deneme sınavı kitapçıkları getirirdi. Bu deneme kitapçıklarından soru çıkıp çıkmadığım bilmiyorum." dedi.

Ö.A. evde cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eve sabit hat bağlatmamızı söylediler. Evde kalanlarla aramızda kura çektik. Kurada benim adım çıktığı için sabit hat benim üzerime bağlatıldı. Evin diğer kurallarından bir tanesi de hukukçu olduğumuzun komşularımıza söylenmemesi ve komşularımızla görüşmememizdi. Ayrıca ailemize hakimlik savcılık sınavlarına yerleştirildiğim evde hazırlandığımız söylenmeyecekti. Hatice Kübra C, bir keresinde bize yemin metninden bahsetti.

Bu yemin metni evde kaldığımızın herhangi bir kimseye söylenmemesi ve bu evlerden herhangi birine bahsedilmemesiyle alakalıydı."

Ö.A, yemin metnini Kur'an-ı Kerim'e el basarak okuduklarını belirterek, hakimlik savcılık sınavını kazanıp mülakata girmeye hak kazandığını söyledi.

Mülakata hazırlık için de örgüt tarafından bir eve çağrıldığını anlatan Ö.A, mülakata da burada hazırlandığını ancak sınavda başarısız olduğunu dile getirdi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.