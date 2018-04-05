Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeye ulaşan yeni bilgi ve belgeler ile mevcut delil durumu nazara alınarak örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen sanıklar Yunus Demir, Seral Ünsal, Veli Tecirli, Mehmet Arslan, Mustafa Karabörk ve Cuma Ali Keçe'nin tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme başkanı daha sonra ByLock tespit ve değerlendirme tutanağından tutuksuz sanık S.Ç'ye ByLock kullanıcı şifresinin "tedbiri elden bırakma01" olarak belirlendiği verisini okuyarak savunma yapmasını istedi.

Sanık S.Ç. ise ByLock programını kullanmadığını savunarak beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Zekeriya Çam da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, emniyet mahrem yapılanmasında yer almadığını söyledi.

Örgüt üyelerine yapı içerisinde öğretmenlik yapmadığını öne süren Çam, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti sanıklar Mustafa Karabörk, Yunus Demir, Seral Ünsal, Veli Tecirli ve Cuma Ali Keçe'nin tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen Mehmet Arslan'ın da hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu arada, iki telefon hattında da ByLock tespiti yapılan ve tutuklanan sanık Mustafa Karabörk'ün ABD'ye kaçtığı ileri sürülen firari FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk'ün kardeşi olduğu öğrenildi.