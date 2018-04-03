FETÖ sanığı eski İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Ergüder Can'a 11 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ergüder Can ile avukatı katıldı.

İddia makamı bir önceki mütalaasını tekrarlayarak sanığın ByLock kullanıcısı olduğu, çocuklarının FETÖ/PDY bağlantılı okullarda okuduğu ve FETÖ/PDY üyesi kişilerle irtibat halinde olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Can, 20 aydır tutuklu olduğunu, kaçma niyeti olmadığını belirterek tahliyesini istedi.

FETÖ'ye maddi ve manevi katkı sağlamadığını söyleyen Can, şunları kaydetti:

"Doçentim, yurt dışı seyahatlerim oluyor, kaçabilirdim, kaçmadım. ByLock'a ilişkin 23 sinyal çakışması tespit edilmiş. ByLock kullanıcısıysanız kullanan adı, şifresi olması lazım. Bende yok, kullanmadım. Mor Beyin uygulamasının keşfedilmesi sonrası 11 bin 500 kişi tahliye edildi. Ben ismimi orada bekliyordum ama gelmedi. İzmir'de bilinen biri olarak çok yerde bulundum. 'Telefonun internetini açar mısın' diyenler oldu. Başkası kullanmıştır, ben kullanmışım gibi görünmüştür. Bizde ayak oyunları çok. Tutuklanmasaydım vali adayıydım. Önüm kesilmek istendi. Beni ve ailemi mağdur edenleri lanetliyorum. Şu an psikiyatri tedavisi görüyorum."

Sanığın sözlerini bir izleyicinin alkışlaması üzerine mahkeme başkanı izleyicileri salonun adabına uymaları ve hareketin tekrarlanması durumunda salondan çıkartılacakları konusunda uyardı.

Sanık avukatı Hüseyin Özçelik, sanığın çocuklarını iyi bir eğitim alması için ülke genelinde ün yapmış bir okula gönderdiğini belirterek müvekkilinin suçsuz olduğunu ve tahliyesini talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kamu görevinden ihraç edilen eski mülki idare amiri ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Ergüder Can hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Can, daha önce mülkiye müfettişliğinin yanı sıra Harmancık, Akçakent, Akçadağ, Gelendost ve Türkoğlu kaymakamlıkları ve Iğdır vali yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştu.