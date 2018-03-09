Karabük'te, FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası verildi

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski öğretmen Serkan Elieyioğlu ve avukatları ile yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan Elieyioğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Elieyioğlu'na 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.