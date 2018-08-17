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FETÖ sanığı meslekten ihraç edilen öğretmenlere hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan biri tutuklu 28 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 26'sı 2 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan biri tutuklu 28 meslekten ihraç edilen öğretmenin yargılandığı davada, sanıklardan 26'sına 2 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi, 2'sinin de beraati kararlaştırıldı.
 
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan M.T. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
 
Duruşmada söz hakkı verilen sanık M.T, FETÖ üyesi olamadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
 
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
 
Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan A.K. ve H.Ç'nin beraati, diğerlerinin hapisle cezalandırılması ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.
 
Mahkeme heyeti, 26 sanığı 2 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Heyet, sanıklar A.K. ve H.Ç'nin ise beraatine karar verdi.
 
Mahkeme ayrıca haklarında ByLock kullanıcısı olduklarına yönelik tespit yapılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyet hükmü bulunan sanık H.O. ve F.K'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.

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