FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Mardin'de terör operasyonu: 5 tutuklama

Mardin'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin şehit olduğu saldırıları gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.