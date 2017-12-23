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FETÖ sanıklarına 'tek tip kıyafet' kararı için son söz Bakanlar Kurulu'nun

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanıklarının duruşmalara getirilirken giyeceği 'tek tip kıyafet' ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, üretime başlamak için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

  • DHA
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Bursa'da, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakkemesinde Uzlaştırma' seminerine katılan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, daha sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'u ziyaret etti, savcılarla toplantı yaptı. Müsteşar Yardımcısı Aydıner, FETÖ/PDY'den yargılanan sanıkların duruşmalara getirilirken giyeceği 'tek tip kıyafet' ile ilgili açıklama yaptı. Aydıner, 'badem kurusu' renginde olması düşünülen kıyafet için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Bakanlar Kurulu'ndan konuya ilgili olarak çıkacak kararı beklediklerini söyledi. Aydıner,  bu kararın alınmasının ardından, aralarında Bursa E Tipi'nin de bulunduğu birçok cezaevinde FETÖ sanıkları için tek tip kıyafet üretimi yapabileceklerini ifade etti. Aydıner, bakanlık olarak bu konuda hazır olduklarını da belirtti.
 

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