FETÖ sanıklarının iğrenç görüşmeleri ortaya çıktı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan şüphelilere Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Ardahan ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş 9 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı.

Tutuklanan 6 sanığın yargılanmasına Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Mart ayı içerisinde başlanacağı öğrenilirken, telefon ve sosyal medya görüşmelerindeki detaylar hainliklerini ortaya çıkardı.

"Türk bayrağından iğreniyorum"

Haklarında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan dava açılan sanıklardan Taner Özsoy’un ses kayıtlarında, "Ya Türk bayrağı görünce bir insan rahatsız olur mu, oluyorum vallaha iğreniyorum ya” dediği ortaya çıktı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde askeri kanatın 1 numaralı sorumlusu olarak Akıncı Üssü'nde yakalanıp tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’le ilgili bir görüşmede ise sanıklardan Sülayman Ünver’in, ”Askerler onu üzerinde tutuyormuş, halen hiyerarşisi varmış” dediği, buna karşılık sanıklardan Taner Özsoy’un, “Tabi canım ben diyorum Akın paşa istese hapisteyken bile darbe yaptırır kı” dediğinin kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Arda Sözen’in “Devlet batıyor” dediği, Taner Özsoy’un ise “Batsın bana ne, Ben istiyorum batsın bir ekmeğe muhtaç olsunlar, Türkiye yüzde 98 bu işe ortak mı ortak, bu işi beraber yapıyorlar. AK Parti'yle beraber yapıyorlar. Ben Erdoğan’a ana avrat sövüyorum. Erdoğan bir tanrıdır Türkiye için. O yüzden bu ülkenin yerle bir olmasını işgal edilmesini görsem dahi ah vah demem” dediği belirlendi.

Şehit Ömer Halisdemir’e büyük saygısızlık

Sanıklardan Taner Özsoy’un, 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir’e hakaretler içeren konuşmaları da ortaya çıktı.

Sanıklardan Arda Sözen ile görüşen Taner Özsoy'un, "Ömer Halisdemir şehit midir bilmiyorum da inşallah değildir. Y....k sen kimsin ordunun en değerlisini öldürüyorsun, lan sen kimsin y....k, a.... herif, sen bi de kahraman olmuşun, neyin kahramanısın. Hadi emir komuta zinciriyle bu işi yaptın öldün, nasıl şehit oluyorsun” diyerek hakaret ettiği dava dosyasında yer aldı.

250 şehide "salak" dediler, FETÖ diyeni kesmek istediler

Görüşmelerde sanıklardan Taner Özsoy’un "Fetullahçılar darbe yaptı diyen kim var kim yok hepsini keseceksin" dediği, diğer sanık Süleyman Ünver’in ise “Abi, FETÖ diyeni keseceksin, keseceksin ya” diye cevap verdiği ortaya çıktı.

Yine konuşmalardan birinde sanıkların 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 250 kişiye hakaret ettikleri belirlendi. Sanık Halit Kaan Bayram, 15 Temmuz şehitlerini kast ederek,”O 250 salak öldü ya” dediği, Süleyman Ünver’in “He salak onlar ya” diye cevap verdiği, Bayram’ın “O 250 salağın yerine 30-40 bin asker öldüreceklerdi” şeklinde konuştuğu da kayıtlara yansıdı.

Sanıkların aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhuriyet Savcılarına hakaret edip, küfürlü konuşmalar yaptıkları, bunların yanı sıra FETÖ’ye karşı görüş beyan edenleri öldürme isteklerinin olduğuna kadar bir çok konunun dava dosyasına girdiği öğrenildi.

Konuşmalarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i de öven sanıkların, "Ermeni doğudan, Yunan batıdan girerse, Ruslar da girse Ardahan tarafından nasıl güzel olur mu, Türkiye bitti, bu NATO uçakları Türkiye’ye bomba yağdırırsa şaşırma" gibi ifadeler de kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.