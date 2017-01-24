FETÖ sayesinde sahip olduklarını kaybetmekten korkmuş!

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski emniyet mensubu,17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten uzaklaşmak istediğini, cezalandırılma korkusuyla bunu yapamadığını iddia etti.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına ilişkin 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan eski komiser yardımcısının, örgüt yöneticilerinin üzerinde kurduğu maddi ve manevi baskı ifadelerine yansıdı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar arasında bulunan FETÖ itirafçısı polis, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten uzaklaşmak istediğini, ceza tehdidi nedeniyle ayrılamadığını ileri sürdü.

"Örgüt sağladığı nimetleri geri alıyordu"

FETÖ'nün "Zecr Tokadı" adını verdiği cezalandırma yöntemi ile örgütün sağladığı "nimetlerin" geli alındığını kaydeden itirafçı, "Birisi örgüt tarafından işe yerleştirilmişse ya da kurum içinde örgüt tarafından terfi ettirilmişse Zecr Tokadı yiyen kişi ya işinden olur ya da terfisini kaybeder. Bu tür cezalandırılanları duydum, değişik dönemlerde örgütle ilgili bildiklerimi anlatmak istedim, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ev toplantılarına katıldım. Operasyonlar başlayınca tedirgin oldum emniyete giderek bildiklerimi anlatmak istedim ancak örgüt tarafından cezalandırılacağım korkusuyla vazgeçtim." dedi.

Derecelendirme notu "husisiler" den

İtirafçı, görev yaptığı birimlerde polislerden sorumlu "hususi" olarak anılan sözde yöneticilerin kendisine sürekli olarak talimat verdiğini, bu kişilerin en fazla 3 emniyet mensubundan sorumlu olduğunu anlattı. İtirafçı, örgüt üyesi emniyet mensupları için karne hazırlandığını da bildirdi.

Dört kez tayin olduğunu kaydeden itirafçı, "Bir önceki görev yerinde 'karne' olarak adlandırılan 'İlgili, birlik, ikilik, üçlük, dörtlük, beşlik' diye adlandırılan derecelendirme notum, yeni görev yerindeki sorumlu 'hususi'ye bir şekilde göreve başlamadan ulaştırıldı, orada örgüt adına gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı derecelendirme notunuz ya yükselir ya da düşürülürdü, örgütte yükselmede de bu kıstas kullanılırdı." ifadelerini kullandı.

Uşak merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alınmış, 25 şüpheli tutuklanmıştı.