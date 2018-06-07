FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Paris askeri ataşesi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ulaş ve avukatı katıldı. Üzerine atılı silahlı terör örgütü üyeliği suçunu reddeden Ulaş, 21 yıllık askerlik hayatı boyunca hiçbir yasa dışı örgütün içerisinde olmadığını savundu.

Ulaş, darbe girişiminin yaşandığı gece görevli olduğu Paris Büyükelçiliğinde olağan dışı bir durum olmadığını öne sürerek, "Olay günü askeri ataşesi olduğum büyükelçiliğin çalışanlarıyla, Türkiye'de yaşananları televizyondan takip ettim. Sabah saatlerine kadar oradaki personelle birlikteydik." diye konuştu.

Dönemin 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı yapan ve sicil amiri olan Sinan Sürer'in, "Ataşeler" isimli WhatsApp grubu üzerinden 15 Temmuz'da saat 21.40'ta, "Arkadaşlar TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarına derhal iletin." şeklinde talimat verdiği ve bunu "Emredersiniz." şeklinde cevapladığı hatırlatılan sanık Ulaş, gelen mesajı askeri refleks olarak cevapladığını, bunun darbeyi desteklediği anlamına gelemeyeceğini iddia etti. Ulaş, savunmasına şöyle devam etti:

"Darbeden iki ay sonra gelen emir üzerine Türkiye'ye döndüm ve açığa alındım. Ardından memleketim Rize'ye gittim. Babamın evine polislerin geldiğini duyunca, kendi irademle Emniyet Müdürlüğüne gittim. Tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrolle serbest bırakıldım."

FETÖ ile bağlantılı evlerde yetiştiğine dair tanık beyanlarını reddeden Ulaş, "O ifadeleri veren benim bacanağımdır ve ordudan atılmıştır. Kişisel husumet beslenmektedir." diye konuştu.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan heyet, sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.