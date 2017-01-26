FETÖ soruşturmasında aranan zanlı cezaevi ziyaretinde yakalandı
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı.
- AA
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ziyaret için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.
Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli jandarma ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyarete gelen N.T'nin aynı soruşturma kapsamında arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan N.T, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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