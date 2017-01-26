Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ soruşturmasında aranan zanlı cezaevi ziyaretinde yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ziyaret için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli jandarma ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyarete gelen N.T'nin aynı soruşturma kapsamında arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan N.T, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuşlar şehri istila etti

Kuşlar şehri istila etti

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA