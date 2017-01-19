FETÖ soruşturmasında bir albay gözaltına alındı
Tekirdağ’da FETÖ soruşturması kapsamında bir albay gözaltına alındı.
- İHA
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamımda 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.