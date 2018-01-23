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FETÖ soruşturmasında bir subay daha itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli bir subay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek teslim olan üsteğmenin emniyetteki işlemler tamamlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirilen ve Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu"nda görevli cumhuriyet savcısına ifade veren subay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Savcının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği üsteğmen, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, haftada bir gün kolluğa imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Aralarında askerlerin de olduğu 16 kişiyi teşhis eden subay ifadesinde, Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın itirafçı olmasının kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, FETÖ'nün ne yapacağını bilemediği için korktuğunu ve gizlenmek zorunda kaldığını, Akın'ın itirafçı olması ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalmasının kendisinin de pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesinde etkili olduğunu söylediği öğrenildi.

- FETÖ'de çözülme devam ediyor

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın teslim olarak FETÖ üyesi olduğunu kabul etmesinin ardından örgütteki çözülme devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında son üç ayda itirafçı olan kişi sayısı 73'e yükseldi. Akın'ın teslim olmasının ardından başlatılan soruşturmalarda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden

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