FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 11 asker itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti.

Sabah'ın haberine göre: Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 43 Türk Silahlı kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatılmıştı. Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulamadı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilmişti. Şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslernde arama da yapılmuştı.

İfadelerine başvurulan 43 askerken 11'i etkin pişmanlık hükümlerden faydalanarak, FETÖ hakkında önemli bilgiler anlattı. Askerlerden 20 si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.