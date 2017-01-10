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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan iş adamları adliyede

FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 164 iş adamı, adliyeye sevk edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 164 iş adamı, adliyeye sevk edildi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 164'ü, 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.
 
Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ekipleri tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerin savcılık tarafından ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.
 
Elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığını belirleyen başsavcılık, isimleri tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı vermiş, talep edilen mahkemece de şüphelilerin ev ve ofislerinde arama kararı çıkarılmıştı.
 
İstanbul merkezli 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 164'ü gözaltına alınmış, 110 iş adamının ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Bulunamayan 106 iş adamıyla ilgili arama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

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